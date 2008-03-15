На берегу Черного моря за 2 недели собрали почти 200 тонн мазута с песком

В Херсонской области на побережье Черного моря за две недели собраны почти 200 тонн мазута с песком.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, 2 марта в Голопристанском районе на побережье Черного моря, между селами Железный Порт и Большевик, выявлены отдельные фрагменты сгустков нефтепродуктов, которые были выброшены на берег волной.

14 марта из-за сложных погодных условий на территории Новофедоровского и Круглоозерского сельских советов работы по ликвидации загрязнения не проводились.

Всего с начала работ собрано 198,6 т загрязненной грунта, из них 181,4 т вывезено на полигон твердых бытовых отходов.