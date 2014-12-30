В Бердянске в результате шторма подтоплено 30 домов

Как сообщили в пресс-центре ГСЧС в Запорожской области, 29 декабря в 23.30 в службу спасения «101» начали поступать сообщения о подтоплении домовладений и просьбы о помощи от жителей частных домов по ул. Горького и ул.Свердлова.

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«В результате порывов юго-западного ветра до 19 м/с образовался поток морской воды через дамбу, вода распространилась до 50 м вглубь от береговой линии. Волны дошли до улиц Первомайская, Тищенко, Мичурина. В результате около 30 домовладений оказались в зоне подтопления», - сообщили в ГСЧС в Запорожской области.

По данным ведомства, в район подтопления выехала оперативная группа Бердянского горуправления ГСЧС и насосно-рукавные автомобили, был также объявлен сбор резервного личного состава для откачки воды из домов. Сегодня – 30 декабря в 3.50 уровень воды спал. В настоящее время работы по откачке завершены.

Официальных данных о размере причиненного стихией ущерба, пока нет.

Кроме этого в Акимовском райне Запорожской области в ночь на 30 декабря сотрудники ГСЧС эвакуировали с затапливаемой морем Федотовой косы (курортная зона «Кирилловка» - УНИАН) 7 человек, в том числе 1 ребенка.

Как сообщили в пресс-центре ГСЧС, «29 декабря около 22.45 из-за сильных порывов ветра (до 25 м/с ) произошло частичное затопление Федотовой косы. В это время на расположенной на косе базе отдыха «Водный мир» находилось 6 сотрудников базы отдыха и 8-летний ребенок».

По данным ведомства, люди обратились на «101» с просьбой о помощи и в район базы отдыха был направлен дежурный караул спасателей, которые с помощью спецтехники эвакуировали людей в село Азовское – по месту жительства.

Согласно данным ГСЧС, в результате происшествия никто из людей не пострадал.