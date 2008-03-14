Газпром категоричен: позиция среднеазиатских партнеров - окончательна

Позиция Казахстана, Узбекистана и Туркмении по переходу к европейскому ценообразованию на газ является окончательной, вопрос поставлен своевременно, заявил сегодня председатель правления ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР на встрече с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

"Считаем, что постановка этого вопроса для потребителей среднеазиатского газа произведена очень своевременно. Потребитель должен учитывать при формировании бюджета на следующий год ту динамику цен, которая реально складывается на европейском рынке", - сказал А.МИЛЛЕР.

Отвечая на вопрос В.ПУТИНА, руководитель "Газпрома" сообщил, что "позиция среднеазиатских партнеров является окончательной и пересмотру не подлежит", передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщал УНИАН, газовые компании Казахстана, Узбекистана и Туркмении с 2009 года будут продавать газ по европейским ценам. Об этом представители азиатских газовых компаний договорились в ходе переговоров с председателем правления ОАО "Газпром" А.МИЛЛЕРОМ 11 марта.

В ходе встречи руководители газовых компаний Казахстана, Узбекистана и Туркмении заявили, что «исходя из интересов национальных экономик, учитывая международные обязательства по обеспечению надежных и бесперебойных поставок энергоносителей, с 2009 года продажа природного газа будет осуществляться по европейским ценам».

На сегодняшний день Туркменистан и Узбекистан продают голубое топливо российскому концерну по 130 долл. за 1 тыс. куб. м. Со второго полугодия цена на туркменский газ возрастет до 150 долл. за 1 тыс. куб. м, на узбекский - до 160 долл. за 1 тыс. куб. м. На российско-украинской границе этот газ стоит 179,5 долл. Стоимость топлива российского – 314 долл.

Беларусь за 1 тыс. куб. м платит 119,5 долл., Армения – 110 долл., Молдова- 187 долл.

Средняя цена газа при поставках в страны Западной Европы составила в IV квартале 2007 года около 300 долл. за 1 тыс. куб. м.