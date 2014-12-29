В Донецком аэропорту произошел бой: погибли три «киборга», убиты 14 боевиков
16:02, 29 декабря 2014Общество
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На территории Донецкого аэропорта произошел бой между украинскими военнослужащими и боевиками, которые пошли в наступление.
В аэропорту Донецка произошел бой/ иллюстративное фото Sergei Loiko, Украинская правда
Об этом сообщил Петр Порошенко на пресс-конференции.
«Есть информация о бое в Донецком аэропорту. Бой закончился 10 минут назад. Атака отбита усилиями наших военных. Нападали несколько десятков боевиков», - рассказал Порошенко.
«Есть потери - 3 наших военнослужащих. Среди боевиков - 14 человек. Один боевик захвачен в плен», - добавил он.
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