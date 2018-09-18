Михайлово чудо-2018: история, приметы и традиции праздника

Михайлово чудо отмечают 19 сентября.

Михайлово чудо - православный праздник посвященный чуду, сотворенному архистратигом Михаилом в городе Хоны, когда он спас от разрушения местный храм.

Когда отмечают Михайлово чудо

Михайлово чудо принято праздновать 19 сентября. Именно в этот день вспоминают спасение храма чудотворцем в Хонах.

При этом осенью Михайлов день отмечают и 21 ноября, когда празднуют Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

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Михайлово чудо: история праздника

Согласно Священному преданию, давным-давно недалеко от античного города Иераполя существовал целебный источник, рядом с которым християнин Архип построил храм в честь архангела Михаила в знак благодарности за исцеление его дочери водами источника от слепоты.

Однако, местным язычникам не понравился храм и они хотели уничтожить его, объеденив две горные реки и затопив потоком воды эту местность. Тогда Архип начал молится Михаилу и архангел явился на землю. Он ударил мечем по горе, образовав в ней ущелье и отведя воду от храма.

Город, где совершилось это чудо, стал называться Хоны (расселина, отверстие).

Приметы на Михайлово чудо

Согласно приметам, в этот день наступают первые утренние заморозки.

Также принято считать, что если верхушки берез ещё зеленые, значит зима будет ранней. Определяли, какой будет зима, и по листям осины: если они падали на землю лицевой стороной, то прогнозировали холодную и затяжную зиму, а если обратной - зима будет теплой.

Если в этот день теплая погода, значит осень будет затяжной.

Кроме того, говорят, что в этот день нежелательно мыть голову – можно "смыть ум".

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Что нельзя делать в Михайлов день

Как и в другие православные праздники, на Михайлово чудо, 19 сентября, нельзя работать, ибо будешь наказан самим архангелом Михаилом. В крайнем случае, все дела советуют завершить до обеда.

Также 19 сентября не стоит ссориться с близкими. Считается, что негативная энергия вернется тому, кто ругается, в многократном размере.

Не стоит в этот день выбрасывать еду, её советуют отдавать нуждающимся людям или животным.

Традиции празднования Михайлового чуда

В Михайлов день принято ходить друг к другу в гости. Раньше в этот день собирались на братчины - собрания сельского или городского сообщества, на которых решались внутренние вопросы. Хозяйки накрывали столы пирогами с разнообразными начинками из нового урожая.

Также в этот день принято молиться чудотворцу Михаилу и ставить свечу за здравие. Обычно у Михаила просят счастья, мира в семье и здоровья.

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Редкая молитва святому Михаилу Архангелу

О Господи Боже Великий, Царю Безначальный, пошли, Господи Архангела Твоего Михаила на помощь рабу твоему (имя) изъяти мя от враг моих видимых и невидимых! О Господень Архангел Михаиле, излей миро влагостыни на раба своего (имя). О Господень Михаиле Архангеле, демонов сокрушителю! Запрети всем врагам, Борющимся со мною, сотвори их яко овцы и сокруши их, яко прах пред лицем ветра. О Господень великий Михаиле Архангеле, шестикрылатый первый княже и воеводе невесных сил, Херувим и Серафим! О Господень угодный Михаиле Архангеле! Буди ми помощь во всем: в обидах, в скорбях, в печалех, в пустынях, на распутиях, на реках и на морях тихое пристанище! Избави, Михаиле Архангеле, от всякия прелести диавольския, егда услышиши мя, грешнаго раба своего (имя), молящегося тебе и призывающего имя твое святое, ускори на помощь мою, и услыши молитву мою, о Великий Архангеле Михаиле! Поведи вся противящиеся мне силою честнаго животворящего креста Господня, молитвами Пресвятые Богородицы и Святых Апостол, и Святаго Николая Чудотворца, Святаго Андрея Юродивого и Святаго Пророка Божия Илии, и Святых великомученик Никиты и Евстафия, Преподобных Отец всех святителей и мученик и всех святых небесных сил. Аминь.