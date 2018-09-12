Российский омбудсмен должен предоставить справки о состоянии здоровья Сенцова и Балуха - Денисова

Она рассказала о ситуации с взаимным посещением заключенных, о которых президенты Украины и РФ договорились еще в июне.

Уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова заявила, что омбудсмен РФ Татьяна Москалькова пообещала 12 сентября предоставить медицинские справки о состоянии здоровья политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха.

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Об этом она сообщила в Facebook. "Татьяна Москалькова пообещала уже 12 сентября передать мне медицинские справки о состоянии здоровья политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха. Документы подпишут независимые эксперты в сфере здравоохранения после полного осмотра ребят, которые голодают 121 и 177 день соответственно", - отметила украинский омбудсмен.

Она рассказала о ситуации с взаимным посещением заключенных, о которых президенты Украины и РФ договорились еще в июне.

"Попробуем с уполномоченным в РФ синхронно поехать к Владимиру Балуху и Кириллу Вышинскому, состояние здоровья которых недавно резко ухудшилось. Надеюсь, в этот раз договоренности мы воплотим в жизнь", - подчеркнула она.

Также уполномоченный ВР по правам человека сообщила, что обсуждала с Москальковой судьбу политзаключенных, которых удерживают в Симферопольском СИЗО, - Сервера Зекирьяева, Сейрана Салиева и Тимура Ибрагимова.

"Ребят удерживают в Симферопольском СИЗО. За год родители так и не увиделись с сыновьями, а жены - своими мужьями. Поэтому я попросила уполномоченного в РФ посодействовать этим встречам", - отметила Денисова.

"Кроме этого, появилась информация, что пленников, заключенных в Ростовских СИЗО, могут этапировать в Крым. Тогда существуют такие же риски разъединения родных. Мы не можем этого допустить. Именно поэтому я попросила омбудсмена в РФ проверить эту информацию и как можно скорее подтвердить или опровергнуть ее", - резюмировала она.