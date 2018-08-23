"Живут вместе": в СМИ появились подробности отношений мужа Лорак с любовницей

По словам знакомой пары, Беляева и Мурат снимают квартиру в престижном районе Киева.

Муж украинской известной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, которого поймали на измене, продолжает свои отношения с любовницей. Пара проживает вместе в Киеве, пока артистка работает в России.

Так, по словам знакомой пары, Беляева и Мурат снимают квартиру в престижном районе Киева. Вполне вероятно, что они это делают на деньги Каролины. Об этом изданию "Обозреватель" сообщил приближенный к окружению Беляевой источник, пожелавший остаться неизвестным.

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Помимо этого, источник отметил, что отношения Мурата и Яны развивались значительно раньше. Они познакомились в ночном клубе, где часто отдыхали в компании общих друзей. Сначала Налчаджиоглу и Беляева были просто друзьями, но в скором времени начали проявлять друг к другу очевидные знаки симпатии. Вероятно, инициатором отношений был сам муж Лорак.

Более того, знакомая Яны отметила, что у Мурата Беляева - далеко не единственная пассия.

"Он постоянно тусил в этом клубе с девушками. У него их всегда было много. И даже сейчас Яна не единственная", - поделился информацией источник.

Как сообщали СМИ, пока Ани Лорак выступала перед латвийской публикой, ее муж тоже срывал аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Мурат появился в заведении со стройной брюнеткой — их бурное свидание попало в объектив.

Сама певица информацию об измене мужа пока не комментирует. Однако пользователи Instagram заметили, что Лорак перестала носить обручальное кольцо.