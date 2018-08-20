Спасение от жары: в центре Днепре устроили душ под открытым небом (видео)
13:29, 20 августа 2018Общество
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Спасатель в полной экипировке развернул рукав и устроил настоящее водное шоу.
Для охлаждения горожан в целом использовали 4 тонны воды / скриншот видео ТСН
Оригинальным спасением от жары стал устроенный днепровскими спасателями душ под открытым небом.
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Как говорится в сюжете ТСН, пожарную машину разместили на фестивальном причале, где обычно гуляют горожане. Спасатель в полной экипировке развернул рукав и устроил настоящее водное шоу. Мощность была меньше, чем используют для тушения пожаров, поэтому принимать такой душ было вполне комфортно.
Уставшие от жары бросились под струи – и взрослые и дети. Некоторые даже устроили танцы в импровизированном фонтане.
Для охлаждения горожан в целом использовали 4 тонны воды, а дополнительным подарком стала радуга.
В Днепре спасатели устроили душ под открытым небом
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