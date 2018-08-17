В стиле рэтро: Надя Дорофеева очаровала фанатов новым образом
14:31, 17 августа 2018Общество
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Фотография всего за несколько часов собрала больше 120 тысяч лайков.
Надя Дорофеева в рэтро-образе / instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская исполнительница, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева вновь очаровала своих подписчиков новым стильным образом.
В своем Instagram певица опубликовала фото в легкой свободной блузе и с прической в стиле 40-х годов прошлого века. Дополнила рэтро-образ Дорофеева классической красной помадой.
Фотография всего за несколько часов собрала больше 120 тысяч лайков.
"Красавица", "Как всегда шикарная", "Такая милая", "Бомба" - пишут в комментариях под фото.
Как сообщал УНИАН, ранее Надя Дорофеева похвасталась фигурой в купальнике.
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