День строителя: история, традиции и приметы праздника

Каждый год во второе воскресенье августа принято отмечать профессиональный праздник строителей - День строителя, который выпадает в 2018 году на 12 августа.

Во второе воскресенье августа работники строительства отмечают свой профессиональный праздник – День строителя. Строителей считают представителями одной из самых мирных, созидательных профессий в мире. Они не только возводят новые строительные объекты, но еще и реконструируют, восстанавливают старые.

История Дня строителя

История этого праздника начинается еще со времен Советского Союза. Впервые профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года. А установлен он был Указом президиума Верховного совета СССР «Об установлении ежегодного праздника "Дня строителя"» (на второе воскресенье августа) от 6 сентября 1955 года.

После распада СССР День строителя продолжают отмечать во второе воскресенье августа строители Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана.

Профессиональный праздник День строителя 2018 будут отмечать все те, кто, так или иначе, причастен к строительству - строители, каменщики и плотники, архитекторы и проектировщики, в общем, все работники строительной отрасли и ее ветераны.

В независимой Украине День строителя установлен Указом президента в 1993 году.

Традиции в День строителя

Как и у любого праздника, у Дня строителя есть свои традиции. Пожалуй, самая приятная - это сдача новых объектов.

Стоит отметить, что многие традиции, заложенные еще в начале празднования Дня строителя, дошли и до наших дней: и награды к празднику, и торжественные заседания с участием представителей власти, и просто застолья.

Традиция праздновать широко День строителя все же возрождается. Традиционно к этому дню сдаются новые объекты. В этот день проходят различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты для работников отрасли, с вручением государственных наград лучшим из них и чествованием строителей-ветеранов.

Так, например, в Украине существует награда «Лучшему строителю», «За заслуги», именная награда от Министра и много других.

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Кроме того в День строителя есть и довольно необычные традиции. Например, был в ходу обычай посвящения новичков в профессию. Опытные строители предлагали "молодому" откусить кусочек хлеба с солью — это означало "пуд соли", который нужно съесть, чтобы освоить свою специальность. Следующее испытание - подержать руки над чашей с огнем, так можно почувствовать, как "горит" будущая работа. Ну и в финале ритуала новообращенный произносил клятву строителя. При этом на его голову надевали каску, по которой иногда ударяли кирпичом - к счастью, только символически.

Приметы в День строителя

Одна из самых древних строительных примет - оберег под первым венцом дома. Считалось, что оставленный под первым венцом предмет защитит здание от катаклизмов, а его жителям подарит благосостояние. В качестве оберега часто выступала серебряная монета, иногда зерна. Из совсем экзотических вариантов под сруб клали крыло утки или голову крысы. Сейчас крыс в фундамент, конечно, не прячут, но традиция отмечать старт строительства осталась. Так, начиная новую серию домов, о первую плиту разбивают бутылку шампанского - прям, как при спуске на воду кораблей.

Так же у славян считалось, что лучший день для начала возведения нового дома - вторник или четверг. Христианство наложило на это поверье свой отпечаток: важно, чтобы стройка не выпадала на дату памяти святых мучеников (а то жилье так и не достроится). Ну и работы лучше начинать на полной луне, чтобы здание вышло крепче.

Важно также было правильно выбрать место для будущей стройки. По приметам, это, во-первых, ни в коем случае не должно было быть пересечение дорог (а то счастье уйдет из дома), место чьей-то могилы или убийства (сулит смерть хозяев). Кроме того древние строители недолюбливали бузину. Считалось, что если построить дом рядом с зарослями этого кустарника, вся последующая жизнь будет горькой.

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Стоит отметить, самая приятная для строителей примета, когда хозяева старались их всячески задобрить: угощать начинали до начала стройки и потом еще в процессе несколько раз устраивали щедрые застолья. Считалось, что если плотников и печника плохо угостили, то и жить в построенном ими доме будет плохо.

Строители под мостом - эта примета уже довольно современная и не про жилые дома. Она, скорее всего, про ответственность. После возведения моста работавшие над объектом строители собирались под ним и ждали первого проезжающего по этому мосту поезда или колонны машин. Это означало, что за надежность конструкции они готовы ответить в прямом смысле слова головой. Такая "приемка" мостов кое-где жива до сих пор.

Топ-3 самых высоких зданий в мире ко Дню строителя 2018

Бурдж-Халифа. Дубай

Высота - 828 метров. И такой показатель определенно рекордный во всем мире. Строители возвели это здание в 2010 году. Оно имеет 136 этажей. Это здание планировалось как город в городе, с собственными парками и зонами отдыха. Сейчас же с 1 по 39 этаж там находится гостиница Armani. Далее по 108 уровень выделено место под 9 сотен квартир. И уже после этого находится огромное количество офисов. Кстати, смотровая площадка находится не на последнем этаже, а на 124, но это вряд ли делает вид оттуда менее красивым.

Шанхайская башня

Высота – 632 метра. Строительство началось в 2008 году и завершилось аж в 2015. Хотя, для такого огромного здания – это достаточно быстрый срок. Стоило оно тоже огромных денег: 4.2 миллиарда долларов. И сейчас " Shanghai Tower" используется под офисы.

Королевская часовая башня в Мекке

Высота – 601 метр. Находится этот гигант в Саудовский Аравии. Имеет 102 этажа. Но и помимо того, что это почти самое высокое здание в мире. Оно может так же похвастаться самым большим объемом строительных работ, а помимо этого, самыми высокого расположенными часами в мире.