Звезда сериала "Счастливы вместе" впала в кому

Подруга актрисы сериала "Счастливы вместе" Елена Ксенофонтова рассказала о ее состоянии. На протяжении трех дней после операции она не может прийти в себя, а медики даже хотели отключить ее от аппарата жизнеобеспечения.

Актриса Мария Симдянкина на протяжении двух лет борется за жизнь – у нее обнаружили страшное заболевание. Артистка, известная по ролям в сериалах «Счастливы вместе», «Кулагин и партнеры» и других, держится только благодаря специальным аппаратам.

Ее подруга, актриса Елена Ксенофонтова, помогает семье Марии пережить непростой период и верит, что в скором времени 32-летняя артистка вернется к привычному образу жизни, передает "СтарХит".

"Она еще совсем молодая девушка, но уже два года не может выздороветь. Три дня назад ей сделали операцию, после которой она впала в кому", – рассказала Елена.

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Как оказалось, после хирургического вмешательства у Марии отказало сердце, почки и легкие. Елена очень переживает за подругу и старается помочь ей любыми способами.

"Бесчисленное количество операций, комы, ошибки врачей, равнодушие, насилие. Все это составляло ее жизнь на протяжении последних двух лет. Я не хочу называть диагнозы, они тяжелейшие. Будучи свидетелем этой борьбы, я теперь с уверенностью могу сказать, что ад на земле существует", – призналась Ксенофонтова.

Мария находится под постоянным наблюдением врачей, однако пока их прогнозы неутешительны. По словам Елены, медики даже собирались отключить Симдянкину от аппаратов жизнеобеспечения, так как не видели никакого смысла в дальнейшем лечении, ведь на протяжении трех дней организм пациентки никак не реагировал на процедуры. Однако сегодня ранним утром появилась надежда на то, что артистка все же сможет выйти из комы.

"В три ночи произошел скачок. Резкий. Медленно начало подниматься давление. Сначала оно было 70 на 40. Заработало сердце. Реаниматолог час был в шоке. Ничего не делал. Потом поставили капельницу. В 7:30 начались ужасные судороги. Погасили. Она задышала. Сама! Искусственную вентиляцию легких отключили. Кислород через маску подают. Только бы хватило сил проснуться", – поделилась Ксенофонтова новостями о состоянии коллеги.

Ранее актер театра и кино, звезда сериала "Счастливы вместе" Александр Исаков скончался в больнице на сороковом году жизни.