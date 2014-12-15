На этой неделе в Украину придет весна: потеплеет до +12°, начнутся дожди

Предполагается днем до 1-8 градусов тепла, в Крыму, а 19-21 декабря в южной части до +10 +12 градусов. Только ночью в большинстве областей ожидается снижение до небольших морозов, до 1-3 градусов мороза, сообщает Opogode.ua.

Осадки распределяться неравномерно и будут выпадать преимущественно в виде дождей.

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Влажная воздушная масса будет господствовать: 17 декабря везде, кроме юга и востока, 18 декабря дожди пройдут на западе, в восточных областях и в южной части, 19 декабря - дождь на западе и севере, возможен мокрый снег, 20 декабря на западе, а 21 декабря на востоке пройдет небольшой дождь.

Периодически ожидаются туманы, изморозь, на дорогах местами - гололедица.

В Киеве в течение недели будет преобладать теплая погода с температурой воздуха днем до 1-5 градусов тепла. Осадки преимущественно в виде дождя наиболее вероятные 17 и 19 декабря.