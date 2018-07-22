В Кривом Роге при усиленных мерах безопасности состоялся Марш равенства (фото, видео)

Власть пыталась добиться запрета марша через суд, но это не удалось.

В Кривом Роге 22 июля состоялся Марш равенства в поддержку ЛГБТ. Как сообщают местные СМИ, на акцию пришли несколько десятков человек. Стычек не было, шествие происходило при усиленном присутствии полиции.

Время и место, где должно было проходить мероприятие, не разглашали ни оргкомитет, ни полиция из соображений безопасности, пишет Радио Свобода.

Ранее в оргкомитете марша сообщали, что шествие запланировано как «чисто правозащитное мероприятие», к которому могут присоединиться не только представители ЛГБТ-сообщества, но и представители других общественных групп, которые чувствуют дискриминацию. Акция не предусматривает использования элементов травести-шоу, экстравагантной одежды или аксессуаров.

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Власть пыталась добиться запрета марша через суд, но это не удалось.

21 июля в Кривом Роге представители нескольких общественных и религиозных организаций провели акцию «Молитвенная стража: за семью, за святость нашего народа, за охрану духовного мира ребенка», протестуя против марша ЛГБТ. Эта акция, по словам организаторов продлится до 17:00 22 июля.

30 июня в Кривом Роге неизвестные напали на одного из организаторов фестиваля «КривбасПрайд» Бориса Золотченка. Полиция открыла производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).