В России объявили в розыск боевика «ЛНР», который убил двух полицейских – СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Неконтролируемое движение бандитов с оккупированных бандформированиями украинских территорий создает угрозы для безопасности во всех государствах региона. Так, вчера Бабушкинский райсуд Московской области объявил в международный розыск Михаила Константинова, снайпера из бандформирований так называемой «ЛНР», которого подозревают в убийстве двух сотрудников полиции Московской области 2 ноября. То есть, Россия, поддерживая террористов, создала проблему и для себя", - отметил Лысенко.