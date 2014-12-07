В Черном море терпит бедствие российский сухогруз: ситуация критическая

На российском сухогрузе "Эльга-1", терпящем бедствие в Черном море в районе города Балчик, продолжаются спасательные работы, сообщили корр. ТАСС в Морском спасательно-координационном центре. Судно сопровождают два буксира, из машинного отделения постоянно откачивается вода, однако ситуация остается сложной.

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Груженное углем судно "Эльга-1" следовало под российским флагом из порта Темрюк (Краснодарский край) в Варну. 3 декабря сухогруз, находившийся примерно в 160 км восточнее Варны, подал сигнал бедствия, сообщив, что в его машинное отделение начала поступать вода, а главная помпа вышла из строя. На сигнал бедствия откликнулось судно Sea Spider, которое ночью спасло с надувного плота экипаж, состоявший из 13 российских моряков. Никто из них не пострадал.

Как сообщил в субботу директор морской администрации Варны Валентин Энчев, ситуация на сухогрузе оценивается как критическая: в корпус судна продолжает прибывать вода, а для того, чтобы ее откачать, мощностей судна-спасателя не хватает.