Российские пограничники не пустили на пункт пропуска "Донецк" украинского консула

16:20, 03 декабря 2014
Общество
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Российские пограничники не пропустили для встречи с украинской межведомственной группой, которая находится в пункте пропуска "Донецк" (РФ), консула Украины в Ростове-на-Дону Александра Ковтуна.

Украинский консул не смог встретиться с украинской межведомственной группой / фото УНИАН

Как сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы, представители пограничного управления ФСБ РФ аргументировали отказ отсутствием специального пропуска. Из-за этого украинский дипломат не смог встретиться с персоналом Государственных пограничной и фискальной служб Украины. Он должен был доставить персоналу теплые вещи и лекарства, поскольку 2 представителя группы заболели.

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С октября 2014 года по настоящее время Александо Ковтун неоднократно прибывал в отмеченный пункт пропуска с аналогичной миссией. О времени и цели визита, в том числе и на этот раз, российская сторона была заблаговременно проинформирована.

Руководство Восточного регионального управления Госпогранслужбы по данному факту направило письмо начальнику пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области.

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