Российские пограничники не пустили на пункт пропуска "Донецк" украинского консула

Как сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы, представители пограничного управления ФСБ РФ аргументировали отказ отсутствием специального пропуска. Из-за этого украинский дипломат не смог встретиться с персоналом Государственных пограничной и фискальной служб Украины. Он должен был доставить персоналу теплые вещи и лекарства, поскольку 2 представителя группы заболели.

Читайте такжеНАТО: В Украину заходят российские танки, артиллерия и войска

С октября 2014 года по настоящее время Александо Ковтун неоднократно прибывал в отмеченный пункт пропуска с аналогичной миссией. О времени и цели визита, в том числе и на этот раз, российская сторона была заблаговременно проинформирована.

Руководство Восточного регионального управления Госпогранслужбы по данному факту направило письмо начальнику пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области.