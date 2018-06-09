В Житомире будут судить группу молодых людей, которые избили водителя троллейбуса из-за замечания

Нападавшим грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

В Житомире будут судить группу молодчиков, которые в апреле этого года избили водителя троллейбуса.

Как сообщила сегодня корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, Житомирская местная прокуратура утвердила обвинительный акт в уголовном производстве по факту избиения группой житомирян водителя троллейбуса, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что 23 апреля этого года трое житомирян - несовершеннолетняя девушка и двое 18-летних ребят, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около 19.00, возле школы № 17, грубо нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений начали стучать по окнам троллейбуса, который стоял на остановке общественного транспорта «Хлебная». Так они решили отомстить водителю троллейбуса, ошибочно полагая, что это именно тот, который ранее сделал им замечание о переходе улицы в неположенном месте", - сказала Гоша.

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По ее словам, на самом деле это был другой водитель, который, не понимая мотивов агрессивного поведения прохожих, сошел на ступеньку троллейбуса, чтобы выяснить причины. Однако нетрезвые злоумышленники не стали объяснять свои действия, вместо этого столкнули водителя на тротуар и начали жестоко избивать. Пассажиры пытались заступиться за потерпевшего. В результате избиения водитель троллейбуса с телесными повреждения был госпитализирован.

Злоумышленниками оказались выпускница вечерней школы, студент лицея и безработный.

Обвинительный акт направлен в Богунский районный суд Житомира для рассмотрения по существу.

Нападавшим грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.