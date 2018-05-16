Полиция начала расследовать факт обнаружения на свалке личных вещей бойцов, погибших в "Иловайском котле"

Для расследования всех обстоятельств ненадлежащего хранения вещественных доказательств создана специальная комиссия.

В Днепропетровской области полиция расследует факт выявления в фермерском хозяйстве большого количества личных вещей бойцов, погибших в так называемом «Иловайском котле» в 2014 году.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, для расследования всех обстоятельств ненадлежащего хранения вещественных доказательств на территории фермерского хозяйства в селе Таромское создана специальная комиссия.

Сообщение об выявлении волонтерами 36 мешков с личными вещами погибших в «Иловайском котле» бойцов, поступило в полицию вчера, 15 мая, около 14 часов. На месте сотрудники следственно-оперативной группы Новокодацкого отделения полиции Днепра установили, что под слоем почвы находятся вещественные доказательства по уголовному делу, которое было возбуждено по ст. 348 Уголовного кодекса в 2014 году.

«Установлено, что в 2014 вещественные доказательства были переданы на хранение в фермерское хозяйство в связи с отсутствием помещения с соответствующими санитарными нормами в отделении полиции. По каким причинам в течение длительного срока по указанным вещественным доказательствам не было принято законное решение, установит служебная проверка», - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые проводят опись изъятых вещей.