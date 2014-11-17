В Тернопольской области открыли памятник скульптору Пинзелю

Как сообщили УНИАН организаторы установки памятника, памятник установили 16 ноября возле ратуши. Он изготовлен из камня. Скульптором является Роман Вильгушинский.

На памятнике изображен скульптор с резцом, который вырезает женщину. Скульптура сделана в манере скульптур Пинзеля. Высота памятника составляет 3 м.

Памятник установлен по инициативе и на средства местного предпринимателя Василия Бабала.

Как сообщал УНИАН, С ноября 2012 года по 23 февраля 2013 года выставка скульптур Пинзеля происходила в Лувре в зале де ла Шапель, где в свое время принимали присягу французские короли.

Выставке предшествовал скандал, поскольку община Бучача не хотела передавать на выставку произведений дьяконские ворота работы Пинзеля, опасаясь, что после этого их уже не вернут.

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Также организаторы выставки хотели видеть в экспозиции каменную скульптуру святого Онуфрия, которая хранилась в храме в селе Рукомыш. Однако община спрятала скульптуру и отказалась предоставлять ее для экспозиции в Лувре.

Справка УНИАН. Иван Георгий Пинзель - выдающийся скульптор середины 18 века, представитель позднего барокко и рококо, зачинатель Львовской школы скульпторов. В свое время жил и работал на Тернопольщине. До сих пор исследователи не знают, где и когда он родился.

В 2007 году три областных совета: Львовский, Тернопольский и Ивано-Франковский провозгласили этот год годом Пинзеля.