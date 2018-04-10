"Думали, что хуже не бывает": в сети показали ужасное состояние трассы Киев – Одесса (видео)
Некоторые участки трассы Киев – Одесса находятся в ужасном состоянии. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Видео такого отрезка дороги на своей странице в Facebook показала пользователь Аня Капацинка.
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"Вчера ехали по трассе Киев – Одесса и думали, что хуже не бывает. Сегодня едем по ней же, обратно на Киев... И поняли, что бывает!" – прокомментировала она.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в этом году планируется начать капитальный ремонт трасс Киев-Одесса и Киев-Чоп.
По его словам, сейчас идет ремонт на автомагистралях Киев-Одесса и Киев-Чоп, который должны завершить в начале мая.
"Если имеется в виду ремонт, то мы должны завершить Киев-Одесса и Киев-Чоп (в наиболее проблемном участке через Карпаты) в начале мая. То есть полностью будет восстановлено движение", - отметил министр. При этом чиновник уточнил, что речь идет не о капитальном ремонте.