"Думали, что хуже не бывает": в сети показали ужасное состояние трассы Киев – Одесса (видео)

Читатели под постом уточнили, что данный участок дороги расположен между Уманью и Белой Церковью.

Некоторые участки трассы Киев – Одесса находятся в ужасном состоянии. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Видео такого отрезка дороги на своей странице в Facebook показала пользователь Аня Капацинка.

Читайте также«Или найди дорогу, или проложи ее сам»: как украинские дороги «тают» вместе со снегом (видео)

"Вчера ехали по трассе Киев – Одесса и думали, что хуже не бывает. Сегодня едем по ней же, обратно на Киев... И поняли, что бывает!" – прокомментировала она.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в этом году планируется начать капитальный ремонт трасс Киев-Одесса и Киев-Чоп.

По его словам, сейчас идет ремонт на автомагистралях Киев-Одесса и Киев-Чоп, который должны завершить в начале мая.

"Если имеется в виду ремонт, то мы должны завершить Киев-Одесса и Киев-Чоп (в наиболее проблемном участке через Карпаты) в начале мая. То есть полностью будет восстановлено движение", - отметил министр. При этом чиновник уточнил, что речь идет не о капитальном ремонте.