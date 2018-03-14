В Ужгороде полиция расследует избиение активиста, который выступил против марша националистов

Данацко ранее обратился в суд с целью запретить «Карпатской сечи» проводить марш. Его избили в тот же день, что и еще одного активиста.

Закарпатская полиция расследует факт избиения тремя неизвестными активиста, который подал в суд с целью запретить «Карпатской сечи» проводить марш, который планируется в Ужгороде 17 марта.

Факт избиения корреспонденту УНИАН подтвердили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области.

Как сообщили в полиции, вчера, 13 марта, в 14.30 с заявлением к ним обратился известный закарпатский активист, который назвался и журналистом. Он сообщил, что трое неизвестных в балаклавах напали на него в центре Ужгорода и избили.

«Данную ситуацию полиция расследует, избитого направили на медэкспертизу. Предварительно квалифицировали этот факт как хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины)», - уточнили в отделе коммуникации.

В полиции пока не называют фамилий, но по данным СМИ, избитый активист Иван Данацко, участник многих акций протеста в Закарпатской области. Он сообщил об избиении тремя неизвестными на своей странице в Facebook.

Того же дня трое неизвестных в балаклавах избили еще одного активиста – Ивана Дюлюя, это случилось около 15.00 в центре Ужгорода на Киевской набережной. Об этом в Facebook сообщил представитель молодежной организации ФРИ Максим Кицюк. По словам Кицюка, в последнее время Дюлюй только поддерживает инициативы активистов.