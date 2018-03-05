"Позвольте нам порадоваться за вас": НАПК перед 8 Марта напомнило о декларировании дорогих подарков

Если стоимость подарка составляет более 88 тыс. грн, субъекты декларирования должны сообщить об изменениях в имущественном состоянии до 18 марта.

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) накануне праздника 8 Марта напомнили о необходимости декларирования подарков, стоимость которых превышает 8,8 тыс. грн.

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Соответствующее обращение к субъектам декларирования обнародовано на странице НАПК в социальной сети Facebook.

«Дорогие женщины, Национальное агентство поздравляет вас с наступающим праздником весны и красоты! И напоминает: если ваш любимый подарит вам золотое кольцо, стоимость которого превышает 8 810 грн, не забудьте указать его в декларации за 2018 год в разделе: «Доходы, в том числе подарки», - отметили в Агентстве.

«Если вам повезло еще больше, и ваше новое кольцо сверкает бриллиантом стоимостью более 88 100 грн, позвольте нам порадоваться за вас - сообщите НАПК о существенных изменениях в вашем имущественном состоянии до 18 марта. Если же дела у вашего мужчины в прошлом году шли намного лучше, чем в стране в целом, и он подарил вам целый ювелирный гарнитур, стоимость которого превышает 176 200 грн, не забудьте также похвастаться им в следующем году и в разделе «Ценное движимое имущество» декларации», - говорится в сообщении.