ЕСПЧ обязал Украину выплатить 5 тыс. евро украинке, арестованной за срезанную ленту с венка Януковича

Об этом сообщает пресс-служба ЕСПЧ.

Напомним, в августе 2011 года ее приговорили к 10 суткам административного ареста за повреждение венка, который бывший президент Виктор Янукович возложил к памятнику Тарасу Шевченко в День независимости 24 августа.

"Суд постановил, что вынесение максимального жесткого приговора по лишению свободы Галины Швыдкой (63-летней женщины, ранее не привлекавшейся к криминальной ответственности) сроком на 10 дней за правонарушение, в составе которого не было ни насилия, ни опасности, является неоправданным. Суд, таким образом, постановил, что право Галины Швыдкой на свободу слова было нарушено и противоречит ст. 10 Конвенции", - говорится в сообщении.