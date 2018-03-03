Приходько рассказала, как ее звали в Россию

Певица подчеркнула, что не работает на территории России.

Певица, заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько сообщила, что за последние четыре года ей много раз предлагали сотрудничать россияне - и рекламы, и песни, и диджей-сеты.

Читайте такжеКрым оказался самым ярким воспоминанием Приходько из детстваВосемь месяцев назад звонили из Санкт-Петербурга по поводу концерта, кажется, что там кто-то что-то перепутал, рассказала артистка, передает "Главред".

"Я отвечаю на такие предложения прямо и честно: я не работаю с Российской Федерацией и на территории РФ", - подчеркнула исполнительница.

По словам артистки, она говорит с уважением. "Знаю, что там есть много хороших людей, начиная от Ахеджаковой (актриса Лия Ахеджакова - ред.) и до Шендеровича (писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович - ред.), Басилашвили (актер Олег Басилашвили - ред.)", - добавила она.

Ранее Анастасия Приходько говорила, что украинских артистов, гастролирующих в России, можно особым образом представлять в телеэфирах с соответствующими подписями.