Эксперт оценил перспективы украинского военного флота

Эксперт отметил, что вопрос украинского военно-морского флота сейчас является "наиболее болезненным".

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express и эксперт по вопросам оборонных технологий Сергей Згурец прокомментировал возможные перспективы Военно-морских сил Украины.

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Об том он рассказал, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда"

"Что касается Военно-морских сил, то речь идет о том, что сделана ставка на строительство малых ракетных кораблей типа "Гюрза", десантных катеров типа "Кентавр", а также ожидания относительно закладки ракетного катера типа "Лань". Еще - принято решение о продолжении строительства корвета на государственные гарантии. В любом случае, вопрос флота является наиболее болезненным», – считает эксперт.

По его мнению, учитывая достаточно ограниченный государственный финансовый ресурс, в формате ВМС упор, вероятно, будет делаться на оснащение ВМС наземным береговым ракетным комплексом на основе комплекса "Нептун" для решения вопроса защиты акватории за счет ракетного вооружения. Потом, полагает Згурец, будут подтягивать непосредственно корабли и насыщать ими боевой и вспомогательный состав ВМС.