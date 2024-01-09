Традиционно, в Рождественский и предновогодний период 1+1 media помогает тем, кто в этом нуждается. На этот раз компания передала более полумиллиона гривень на поддержку детей, обучающихся в образовательных центрах "Школы Супергероев".

Чтобы аккумулировать средства, 6 декабря, в день Святого Николая, период прайм-тайм, в первом рекламном блоке с 19:00 по 20:00 на 1+1 Украина, стал благотворительным. Полученные средства от рекламодателей были перечислены на реквизиты общественной организации "Маленькое сердце с искусством", которая является основателем "Школы Супергероев" и занимается материально-техническим обеспечением ячеек.

Также работники компании совместно с топ-менеджерами в течение декабря делали свои донаты на специальную Банку. К тому же во время проекта "Рождество. Ты не один", который транслировался в Сочельник, 24 декабря, на телеканалах 1+1 Украина, ТЕТ и платформе Кино и телевидения Киевстар ТВ проходил тематический сбор для супергероев.

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Все полученные средства (522 904,93 грн) позволят сделать обучение детей более удобным и комфортным. В частности, уже в январе во львовской больнице Святого Николая откроется новый класс "Школы Супергероев" в отделении онкогематологии. Это будет отдельное пространство для детей с онкологическими заболеваниями, которым нельзя пересекаться с другими.

"Мы искренне рады, что вырученные средства покрывают все потребности и уже совсем скоро во Львове откроется еще один класс. Спасибо всем благотворителям, которые вечер Рождества провели с телеканалами 1+1 media и делали свои взносы. Приложенные усилия помогут маленьким пациентам с тяжелыми недугами не отрываться от учебного процесса и быстрее выздоравливать", – прокомментировали в 1+1 media.

Ведущая 1+1 Украина, куратор и председатель попечительского совета "Школы Супергероев" Наталья Мосейчук подчеркнула уникальность нового класса.

"Дети с онкодиагнозом должны находиться в специфических условиях, не пересекаться с другими, их пространство должно быть максимально стерильным. Все такие пациенты находятся в палатах-боксах. В этом проекте предусмотрено, что каждый ученик-пациент может попасть в школу из собственного бокса. А обучение и общение с педагогами будет происходить в огромном пространстве с гигантскими панорамными окнами с видом на Львов – большой плюс для малышей, которым не разрешены прогулки", – рассказала Наталья.

Об использовании средств государственное учреждение "Школа Супергероев" отдельно будет отчитываться на своих официальных ресурсах-страницах в Facebook, Instagram.

Напомним, что 29 декабря 2023 года 1+1 media совместно с Фондом "Вернись живым" передали украинским защитникам и защитницам 5 современных командных пунктов и 10 разведывательных беспилотников "Аист-100". Сбор средств на них проходил в пределах двух сезонов проекта "Лига аэроразведки". Всего удалось собрать 26 017 913 грн. Еще более 6 миллионов гривень – вклад благотворителей, которые донатили на общий счет "Вернись живым". Это позволило приобрести улучшенные версии автомобилей и беспилотников. Подробнее об этом можно узнать в специальном сюжете ТСН по этой ссылке.

Справка

Сегодня 11 образовательных пространств, при поддержке первой леди Украины Елены Зеленской, действуют по всем уголкам страны. Куратором и председателем попечительского совета учреждения является ведущая Наталья Мосейчук, а 1+1 media выступает генеральным медиапартнером.