Чтобы уменьшить влияние магнитной бури на самочувствие, врачи советуют ограничить употребление жирной еды, алкоголя и кофе.

В субботу, 10 июня, Землю накроет новая магнитная буря. К счастью, она будет однодневной и не очень мощной.

Специалисты Центра прогноза космической погоды оценили уровень сегодняшнего метеодара как средний. Но все равно последствия этого явления затронут метеочувствительных людей.

Всего в июне ожидается пять магнитных бурь, сегодняшняя - вторая. Она достаточно слабая по силе - 4 балла.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Эти колебания негативно влияют на здоровье людей и даже на работу систем связи. Если у вас есть хронические заболевания, к таким метеодурам стоит подготовиться заранее.

Как уберечь себя от влияния магнитных бурь?

Пейте больше воды и чая, лучше всего - зеленого или травяного. Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет.

Пересмотрите свой рацион в пользу легкой еды, откажитесь от жирного и жареного.

Проветривайте комнату, особенно перед сном.

Увеличьте физическую активность. Займитесь зарядкой или как минимум чаще ходите пешком, принимайте контрастный душ.

Сведите к минимуму напряженные ситуации, меньше нервничайте.

Магнитные бури в июне 2023

Как сообщалось, в июне ожидается пять магнитных бурь. Первая уже была 2 июня, вторая - сегодня, 10 июня. Следующая намечается 16-го числа.

Затем сильная буря мощностью 5 баллов продлится три дня подряд - с 18 по 20 июня. В последний день месяца, 30 июня, ожидается метеоудар силой 4 балла.

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