В субботу, 10 июня, Землю накроет новая магнитная буря. К счастью, она будет однодневной и не очень мощной.
Специалисты Центра прогноза космической погоды оценили уровень сегодняшнего метеодара как средний. Но все равно последствия этого явления затронут метеочувствительных людей.
Всего в июне ожидается пять магнитных бурь, сегодняшняя - вторая. Она достаточно слабая по силе - 4 балла.
Что такое магнитная буря?
Магнитная буря - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Эти колебания негативно влияют на здоровье людей и даже на работу систем связи. Если у вас есть хронические заболевания, к таким метеодурам стоит подготовиться заранее.
Как уберечь себя от влияния магнитных бурь?
- Пейте больше воды и чая, лучше всего - зеленого или травяного. Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет.
- Пересмотрите свой рацион в пользу легкой еды, откажитесь от жирного и жареного.
- Проветривайте комнату, особенно перед сном.
- Увеличьте физическую активность. Займитесь зарядкой или как минимум чаще ходите пешком, принимайте контрастный душ.
- Сведите к минимуму напряженные ситуации, меньше нервничайте.
Магнитные бури в июне 2023
Как сообщалось, в июне ожидается пять магнитных бурь. Первая уже была 2 июня, вторая - сегодня, 10 июня. Следующая намечается 16-го числа.
Затем сильная буря мощностью 5 баллов продлится три дня подряд - с 18 по 20 июня. В последний день месяца, 30 июня, ожидается метеоудар силой 4 балла.