Специалисты нашли новый опасный вирус-шифровальщик

Специалисты обнаружили Tycoon, когда работали над восстановлением информации в одном из учебных заведений Европы, пострадавшему от кибератаки.

Компания Blackberry заявляет о новом вирусе-шифровальщике Tycoon, которому удается обходить антивирусы и длительное время оставаться в сети незамеченным.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает SGS.

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Для шифрования вирус использует малоизвестный формат файлов Java для незаметного проникновения.

Специалисты обнаружили Tycoon, когда работали над восстановлением информации в одном из учебных заведений Европы, пострадавшему от кибератаки.

В компании отмечают, что атака вируса начинается стандартно: компрометация осуществляется через опасные RDP-серверы, «видимые» из интернета.

Затем процесс меняется, злоумышленники используют инъекцию IFEO для обеспечения устойчивого присутствия в системе, запускают бэкдор вместе с OSK, а также отключают антивирусные программы, используя ProcessHacker.

Как сообщал УНИАН, специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET рассказали, как надежно заблокировать экран смартфона на базе Android для защиты данных, которые хранятся на устройстве.

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