Ученые заставили робота потреблять спирт (видео)

Несмотря на все удобство электрохимических батарей, они все еще уступают в качестве источника энергии обычному жидкому топливу.

Инженеры из Университета Южной Калифорнии решили спроектировать миниатюрного робота RoBeetle, который будет использовать в качестве источника энергии метанол.

Читайте такжеНеземные пейзажи Марса: блогеры смонтировали первый 4K-фильм с поверхности планеты (видео)

Как сообщает Naked Science, статья о разработке робота напечатана в журнале Science Robotics.

Отмечается, что несмотря на все удобство электрохимических батарей, они все еще уступают в качестве источника энергии обычному жидкому топливу. Недостатки батарей особенно заметны в конструкциях малых масштабов. Из-за этого современные микроскопические роботы часто нуждаются в проводном подключении к сети, либо обладают малой автономностью.

Удельная энергия обычного метанола все еще на порядок выше, чем у аккумуляторов. Поэтому ученые решили спроектировать микроробота RoBeetle, приводимого в движение сгоранием метанола.

Предполагается, что аппарат будет способен работать гораздо дольше, чем его электрические аналоги.

Инженеры спроектировали для него механический аналог «мышц», который сокращаются под воздействием сгорания паров метанола. Разработчики ожидают, что несмотря на свои крошечные размеры, RoBeetle способен двигаться по поверхностям разной текстуры — от бетона до гладкого стекла и мягкой подушки.

При собственном весе всего 88 миллиграммов робот может тянуть объекты в 2,6 раза тяжелее, а установка дополнительного «топливного бака» на 95 миллиграммов метанола обеспечивает его автономной работой на протяжении почти двух часов. Если бы робот использовал батарею, то проработал бы всего несколько секунд.

Исследования алкоголя

Ранее ученые Берлинского университета установили, что такой популярный алкогольный напиток как пиво способен снижать ломкость костей.

Ученые также развеяли миф о том, что подросткам лучше дать попробовать алкоголь при родителях.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров