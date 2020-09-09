Для своего исследования биологи сконструировали искусственную вирусную частицу SARS-CoV-2.

Исследователи американского Национального центра развития трансляционных наук (NCATS) визуализировали процесс проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в человеческую клетку.

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Как сообщает Naked Science, статья с описанием процесса визуализации опубликована в издании ACS Nano. Ученые в режиме реального времени показали, как шипиковый S-белок вируса связывается с молекулой ACE2 на мембране клетки человека.

Специалисты поставили перед собой задачу исследовать процесс взаимодействия вирусных и клеточных рецепторов напрямую. Ранее подобную информацию собирали косвенно, по результатам внеклеточных анализов и тестов с отдельными вирусными белками.

Для своего исследования ученые сконструировали искусственную вирусную частицу SARS-CoV-2 – псевдовирион. К нему прикрепили квантовую точку — частицу материала размером несколько нанометров, близким к длине волны электрона в этом материале.

Эта конструкция взаимодействовала с человеческой клеткой, ACE2-рецепторы которой были мечены зеленым флуоресцентным белком. Когда шипиковый белок связывался с клеточным рецептором, квантовая точка контактировала с флуоресцентным белком. Это, в свою очередь, вызывало тушение флуоресценции, которое можно было наблюдать.

С помощью этой методики биологи отследили связывание псевдовириона с рецептором и последующий эндоцит. Они также увидели, что связывание и эндоцитоз предотвращались в присутствии специальных антител.

«Действительно можно увидеть, как это происходит в реальном времени… В этом вся прелесть такого анализа, поэтому мы уверены, что он будет важен для скрининга [потенциальных] лекарств [против Covid-19]», – отметил один из авторов работы Кирилл Горшков.

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Автор: Дмитрий Захаров