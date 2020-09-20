В компании ранее отвергли подобные обвинения и сослались на неполадки в системе.

Против компании Facebook подали иск о возможной слежке за пользователями соцсети Instagram через камеру смартфона.

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Как сообщает «Голос Америки», иск в Федеральный суд Сан-Франциско подала пользовательница Instagram из штата Нью-Джерсі Британи Кондити. Она полагает, что Facebook сознательно использовала камеры мобильных телефонов, чтобы следить за пользователями.

"Получив чрезвычайно частные и интимные персональные данные о своих пользователях, в частности, в приватности их домов, он (Facebook - ред.) способен увеличить свои доходы от рекламы, нацеливаясь на потребности пользователей больше чем когда-либо", - говорится в иске.

По мнению истца, Facebook может в реальном времени видеть, как пользователи реагируют на рекламные сообщения в Instagram.

Отмечается, что ранее этим летом Facebook отбросил подобные обвинения и сослался на неисправность в системе, которую он сейчас исправляет. В компании утверждают, что из-за неполадки пользователи получали ложные сообщения о том, что Instagram пользуется камерой iPhone.

Еще один подобный иск против Facebook летом подали из-за использования технологии распознавания лиц, чтобы нелегально собирать биометрические данные. В рамках мирового соглашения компания предложила истцу позовнику 650 миллионов долларов.

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Автор: Дмитрий Захаров