Проверьте, вдруг вы обладаете подходящими чертами характера.

Полет на Марс кажется сейчас не таким фантастическим событием, как несколько лет назад, – уже в этом году SpaceX Илона Маска намерена доставить не меньше двух грузовых кораблей на Красную планету.

А первых колонизаторов компания хочет доставить туда к 2024 году. Выяснилось, что лучше всего в таком путешествии проявил бы себя интроверт; тот, кто не нуждается в постоянном общении с другими людьми.

Все просто: в условиях полугодового полета на Марс члены экипажа должны быть приспособлены к дефициту информации, который неизбежно возникнет на космическом корабле. Поэтому человек должен быть терпим к сокращению сенсорной и социальной информации и дефициту социальных контактов.

Поскольку члены экипажа будут постоянно находиться вместе, лучше, чтобы ни у кого из них не было специфических личностных особенностей (в разговоре, в быту, в поведении). Кроме того, человек должен хорошо переносить замкнутое пространство и отсутствие приватности.

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Также для высадки на загадочную планету нужны люди с авантюрным складом характера и готовностью рисковать. Ранее Илон Маск предупреждал, что первым людям, которые полетят на Марс, "нужно готовиться умереть не на Земле". Лучше, чтобы это были люди без корней, которым особо нечего терять.

Меж тем в NASA продолжаются поиски добровольцев для симуляции миссии на Красной планете. Исследователи хотят выяснить, как "высокомотивированные люди" перенесут суровые условия жизни не на Земле.

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