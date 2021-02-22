Астероид приблизится к земле на расстояние 4,1 миллиона километров. / фото ua.depositphotos.com
К Земле в понедельник, 22 февраля, приблизится астероид 2020 XU6 размером со стадион.
Об этом сообщает научно-исследовательский центр NASA JPL.
По данным ученых, размер космического объекта составляет 213 метров. Он приблизится к планете на расстояние 4,1 миллиона километров.
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Также 22 февраля к Земле на расстояние в 5,6 миллиона километров приблизится астероид 2020 BV9, размер которого составляет 23 метра.
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А в 6,9 миллиона километров от Земли пролетит астероид 2021 CC5, размер которого составляет 40 м.
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