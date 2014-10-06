В Китае мальчик в реке нашел меч, которому более 3 тысяч лет

Как выяснилось в результате экспертизы, это 3000-летний меч, изготовленный из бронзы, сообщает Велика епоха.

Согласно пресс-релизу в IBN Live, бюро реликвий и городской музей города Гаою отправили мальчику и его отцу награду за акт защиты культурного реликвии и передачи ее государству.

Выловив меч из реки, 11-летний Ян Цзюньси отнес реликвию домой отцу. Когда новость распространилась по всему городу, в дом Яна стали стекаться местные жители, некоторые из них предлагали за артефакт большие деньги. Тем не менее, Ян Цзиньхао почувствовал, что меч представляет собой культурную ценность и лучше всего сохранить его. И он отправил меч в бюро культурных реликвий Гаою. Бюро организовало команду из местных экспертов по культурным реликвиям для идентификации меча.

По предварительным данным, этот бронзовый меч длиной 26 см может датироваться примерно эпохами династий Шан и Чжоу (более 3000 лет назад) и является одним из старейших мечей, которые когда-либо были найдены - считается, что первые бронзовые мечи начали изготавливаться в Китае около 3200 лет назад.

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Этот меч является уже вторым давним бронзовым артефактом, вытянутым в последние годы из реки Лаочжоулинь. Река соединяется с Большим каналом Китая, который является самым длинным в мире искусственным водным путем с историей, насчитывающей более 2400 лет. На этой реке и в близлежащих районах на будущее запланированы археологические раскопки.