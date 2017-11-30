"Никого не взламывал": СМИ нашли экс-сотрудника Twitter, отключившего Трампа от соцсети на 11 минут

Журналистам удалось разыскать бывшего сотрудника Twitter, который заставил аккаунт президента США Дональда Трампа исчезнуть на 11 минут, передает TechCrunch.

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Ответственным за этот поступок признал себя Бахтияр Дуйсак, гражданин Германии с турецкими корнями. Он работал с Twitter в качестве подрядчика от фирмы Pro Unlimited.

После инцидента компания Twitter признала, что аккаунт Трампа действительно деактивировал один из подрядчиков, который сделал это в последний день своей работы. При этом его имя не называлось.

Дюсак рассказал, что отключение Twitter-аккаунта Трампа было «ошибкой», и он никогда не думал, что аккаунт действительно может быть дезактивирован. «Я никого не взламывал. Я не делал ничего такого, что не в моих полномочиях. Я не нарушал никаких правил», — говорит Дюсак.

TechCrunch выяснил, что в последний день работы в Twitter Дуйсак заметил, как кто-то пожаловался на аккаунт президента США. Тогда он сделал так, чтобы учетная запись Трампа была заблокирована. После этого молодой человек закрыл ноутбук и покинул здание компании.

При этом, по словам экс-сотрудника Twitter, он не верил, что аккаунт действительно будет деактивирован.

В настоящий момент Дуйсак вернулся в Германию. Свое интервью изданиюон закончил словами о том, что любит Америку.