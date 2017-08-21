Во Львове пройдет научно-практическая конференция, посвященная 100-летию украинской геологии

С 12 по 14 сентября 2017 года во Львовском доме ученых (г. Львов, ул. Ноябрьского Чина, 6) состоится научно-практическая конференция "Геологическая отрасль Украины — 100-летний путь и 60-летие ДП НАК "Надра Украины" "Захидукргеология".

Посвящено мероприятие 100-летнему юбилею создания Государственной геологической службы Украины, который будет отмечаться в начале следующего года.

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Тематика конференции широка: от истории и будущего Государственной службы геологии и недр Украины и путей наращивания энергетического потенциала государства до проблем и перспектив геологоразведочной отрасли и новых методов и направлений исследования твердых полезных ископаемых. В повестке дня конференции предусмотрены пленарные доклады ведущих научных работников и ветеранов геологии со всей Украины.

Организаторами мероприятия выступили Государственная служба геологии и недр Украины, Национальная акционерная компания "Надра Украины" и ДП "Западукргеология". Участие в мероприятии примут представители местной власти, государственных и частных геологических предприятий, профильных ВУЗзов.