Во Львове пройдет научно-практическая конференция, посвященная 100-летию украинской геологии

15:30, 21 августа 2017
Наука и IT
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Мероприятие посвящено 100-летнему юбилею создания Государственной геологической службы Украины.

Мероприятие состоится с 12 по 14 сентября

С 12 по 14 сентября 2017 года во Львовском доме ученых (г. Львов, ул. Ноябрьского Чина, 6) состоится научно-практическая конференция "Геологическая отрасль Украины — 100-летний путь и 60-летие ДП НАК "Надра Украины" "Захидукргеология".

Научная конференция пройдет во Львовском доме ученых / фото УНИАН

Посвящено мероприятие 100-летнему юбилею создания Государственной геологической службы Украины, который будет отмечаться в начале следующего года.

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Тематика конференции широка: от истории и будущего Государственной службы геологии и недр Украины и путей наращивания энергетического потенциала государства до проблем и перспектив геологоразведочной отрасли и новых методов и направлений исследования твердых полезных ископаемых. В повестке дня конференции предусмотрены пленарные доклады ведущих научных работников и ветеранов геологии со всей Украины.

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Организаторами мероприятия выступили Государственная служба геологии и недр Украины, Национальная акционерная компания "Надра Украины" и ДП "Западукргеология". Участие в мероприятии примут представители местной власти, государственных и частных геологических предприятий, профильных ВУЗзов.

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Теги: #конференция во Львове#украинская геология