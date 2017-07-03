Археологи обнаружили легендарную ацтекскую башню из почти 700 черепов (фото)

В Мексике специалисты Национального института антропологии и истории обнаружили ацтекскую башню из черепов, легенда о которой наводила ужас на мексиканцев несколько веков после колонизации. Об этом пишет Русская служба ВВС со ссылкой на Reuters.

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Спустя два года кропотливого исследования антропологи готовы подтвердить ее существование.

Согласно преданиям и историческим записям, в башни ацтеки собирали черепа павших воинов противника, однако ученые были шокированы тем, что нашли черепа, принадлежавшие не только молодым мужчинам. В башне есть и мужские, и женские, и детские останки.

"Мы ожидали найти останки молодых мужчин, каковыми и были воины, ведь от женщин и детей мы не ожидаем участия в боях. У нас никогда нее было подобной информации, это первая в своем роде находка", - заявил биолог и антрополог Родриго Боланьос.

По словам его коллеги Лорены Васкес из Национального института антропологии и истории, 676 черепов были обнаружены в цилиндрическом сооружении около древнего храма Темпло Майор, также известного как пирамида Уицилопочтли - в честь верховного божества ацтеков.