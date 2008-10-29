Мобильная связь третьего поколения придет в Украину в 2009-м

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи надеется выдать лицензии на мобильную связь третьего поколения в течение 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе прямой телефонной линии в Кабинете министров Украины председатель НКРС Сергей КОЛОБОВ.

«Мы надеемся, что в течение 2009 года мы выдадим все 3-4 лицензии», - отметил он.

По его словам, сложность выдачи лицензии определена тем, что Кабинет министров принял 22 октября постановление о переводе радиочастот для мобильной связи третьего поколения из перспективных в действующие.

Тем же постановлением было определено, что Министерство обороны в течение месяца должно было решить вопрос по этапам и стоимости конверсии радиочастот для мобильной связи третьего поколения.

Сейчас, по данным С.КОЛОБОВА, в части стоимости конверсии фигурирует сумма в 1,1 млрд. грн. Но пока комиссия не получила расчетов, которые обосновывают такую сумму, он комментировать вопрос стоимости конверсии не может, сказал председатель НКРС.

Что касается тендера для технологии WiMAX, то, по его данным, на одном из ближайших заседаний будут определены сроки его проведения на радиочастоты для данной технологии.

С.КОЛОБОВ отметил, что это также стало возможным после изменения Кабмином плана радиочастотного ресурса, где данные радиочастоты были переведены в раздел действующих.

Как сообщил председатель НКРС, на тендер будут выставлены три национальных и четыре региональных лицензии для данной технологии в пяти-гигагерсовом диапазоне.