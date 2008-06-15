В Германии пустили поезда метро без машинистов
01:50, 15 июня 2008Наука и IT
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До чего дошел прогресс...
Первая в Германии полностью автоматизированная линия метро с поездами без машинистов начала действовать в субботу в баварском городе Нюрнберге.
Как передает ИТАР-ТАСС, линию метро №3 запустил министр транспорта, строительства и городского развития страны Вольфганг ТИФЕНЗЕЕ.
Машинистов в поездах нового поколения заменили компьютеры, а контроль за движением составов осуществляется с центрального пункта управления. Автоматика позволяет без участия человека осуществлять движение поездов строго по расписанию, а также останавливать их в том случае, если на рельсах появляются люди, животные или посторонние предметы.
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