В Германии пустили поезда метро без машинистов

Первая в Германии полностью автоматизированная линия метро с поездами без машинистов начала действовать в субботу в баварском городе Нюрнберге.

Как передает ИТАР-ТАСС, линию метро №3 запустил министр транспорта, строительства и городского развития страны Вольфганг ТИФЕНЗЕЕ.

Машинистов в поездах нового поколения заменили компьютеры, а контроль за движением составов осуществляется с центрального пункта управления. Автоматика позволяет без участия человека осуществлять движение поездов строго по расписанию, а также останавливать их в том случае, если на рельсах появляются люди, животные или посторонние предметы.