В США родились первые в мире щенки "из пробирки" (фото)

Ученые верят, что прогресс, которого они достигли в технологии ЭКО, поможет сохранить виды, находящиеся под угрозой исчезновения, а также бороться с различными заболеваниями как у животных, так и у людей.

Семеро щенков являются скрещением кокер-спаниеля и бигля, при этом у них шесть разных биологических родителей, передает BBC Украина.

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Щенки родились еще в июне, однако их появление на свет держали в тайне до официальной публикации результатов исследования этой неделе.

По словам ученых, ранее у них возникли проблемы с замораживанием собачьих эмбрионов, однако они сумели преодолеть эти трудности.

Пересадить оплодотворенные яйцеклетки суррогатной матери также оказалось относительно несложно, говорят биологи.

При этом попытки осуществить экстракорпоральное оплодотворения на собаках начались еще в 1970-е годы.

Коллеги американских ветеринаров уже назвали успех с семью щенками большим шагом вперед.

Ученые отмечают, что собаки и люди имеют много сходных наследственных заболеваний, и ЭКО на собаках может помочь в исправлении генетических "недостатков".