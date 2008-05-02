Британская газета нашла у Китая секретную базу атомных подлодок

На спутниковых снимках обнаружили секретную китайскую базу атомных подлодок, пишет 2 мая британская The Daily Telegraph. По версии издания, эти подлодки могут представлять угрозу для азиатских стран.

Снимки были переданы СМИ представителями компании Digital Globe, которой принадлежит коммерческий спутник. На фотографиях видны большие входы в туннели, окружающие базу. Как пишет The Daily Telegraph, сотрудники Пентагона опасаются, что туннели ведут в подземный ангар, где Китай может прятать от спутников-шпионов до 20 атомных подлодок.

Как уточняет издание, эксперты журнала об оружии Jane`s Intelligence Review не исключают, что база может использоваться экспедиционными войсками или быть оборонительным сооружением. Однако существует вероятность того, что Китай не хочет мириться с преобладанием военно-морских сил США в близлежащих водах.

В то же время агентство AFP сообщает, что ни в Пентагоне, ни в редакции Janes Intelligence Review комментировать сообщения The Daily Telegraph пока не стали.

Лента.ру