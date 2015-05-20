Завод будущего: строящуюся гигафабрику Tesla показали на видео с беспилотника

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на портал Transport Evolved, строительство предприятия ведется в штате Невада.

Отмечается, что видео появилось на Youtube-канале невадской компании, которая занимается скупкой подержанных ноутбуков.

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Согласно пояснению авторов, запись велась с помощью квадрокоптера DJI Phantom 3 Professional в те часы, когда на стройке не было рабочих, и с расстояния свыше 1,6 километра. Это было сделано в целях обеспечения безопасности. Квадрокоптер доступен в свободной продаже в США и оснащен камерой, способной снимать видео в разрешении 4К. Его конструкция предусматривает, что пользователь сможет поворачивать и наклонять камеру удаленно.

Глава Tesla Motors Элон Маск уточнил в личном микроблоге в Twitter, что на видео видна лишь одна четвертая часть запланированного производственного комплекса.

Ранее в открытом доступе находились только фотографии со стройки предприятия.

Как известно, Tesla Motors приняла решение возвести гигафабрику, чтобы снизить стоимость производства аккумуляторов для электромобилей и избежать их прогнозируемого дефицита в 2017—2018 году, когда на рынке появится электрокар Tesla Model III (предварительная стоимость — 35 тысяч долларов).

Завод займет площадь в 4 тысячи квадратных метров, на его территории предполагается разместить солнечные и ветряные источники энергии для обеспечения потребностей производства. Ожидается, что гигафабрика позволит создать шесть с половиной тысяч рабочих мест.

Строительство началось летом 2014 года. По предварительным оценкам, на реализацию проекта Tesla Motors потратит 5 миллиардов долларов. Часть расходов возьмет на себя ее партнер, японская компания Panasonic.

Согласно прогнозам, предприятие сможет обеспечить батареями до 500 тысяч электрокаров в год. Ожидается, что в эксплуатацию завод введут в 2017 году.