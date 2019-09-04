Ураган "Дориан" переливается молниями: метеорологи показали завораживающее видео

Ученые объясняют, что молнии в таких мощных ураганах формируются так же, как и во время обычной грозы.

Метеорологи создали увлекательную анимацию, на которой можно разглядеть многочисленные вспышки молнии во внешних районах урагана «Дориан». Ученый из Национального центра атмосферных исследований Дакота Смит создал короткое зацикленное видео, составив вместе несколько слоев данных, собранных спутником.

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Как пишет Newsweek, молнии – обычное явление во внешнем круге штормовых систем. Пресс-секретарь Метеорологической службы Великобритании Оливер Клайдон пояснил изданию: «Внутри урагана есть мощная энергия, которая может повлечь частые удары молнии».

Электрические вспышки в тропических циклонах, к которым относят ураганы, тайфуны, тропические штормы и другие подобные феномены, формируются таким же образом, как и во время «обычной» грозы.

Lightning sparks Dorian's outer bands.



Fascinating visuals from above. pic.twitter.com/O8CvkiR3xl — Dakota Smith (@weatherdak) September 4, 2019

«Когда крошечные капли формируются внутри штормовой тучи, сильные внутренние ветры поднимают их наверх, где они превращаются в лед. Некоторые из этих кусочков льда увеличиваются и становятся градом. А другие остаются крошечными. Град становится слишком тяжелым, чтобы оставаться в верхних слоях. Поэтому он начинает падать вниз через всю тучу, сбивая на пути меньшие льдинки. Во время этих столкновений электроны передаются граду, перенося в него отрицательный заряд. В это время, ледяные частицы, потерявшие электроны, становятся положительно заряженными», - пояснил Клайдон.

Мелкие ледяные частички с положительным зарядом остаются в верхних слоях тучи, а град падает вниз с отрицательным. Таким образом, образуется электрическая полярность, из-за которой возникают молнии.