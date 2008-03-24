Безопасность требует, чтобы сотрудники не пользовались личными флешками

Сотрудникам вашингтонской службы по охране детства (Division of Child Support) выдали государственные флеш-накопители для того, чтобы исключить подключение к компьютерам чужих флешек и снизить риски, связанные с безопасностью, пишет Лента.ру со ссылкой на ComputerWorld.

Новые флешки обеспечивают 256-битное шифрование данных по алгоритму AES и защищают информацию паролем. Их емкость варьируется от одного до четырех гигабайт. Кроме того, их сложнее спутать с личными флешками сотрудников.

Флешки, которые используют сотрудники службы, могут содержать имена, даты рождения и номера социального страхования детей, с которыми работают чиновники. На них также хранятся налоговые документы, записи работодателей, паспортные данные и отметки о правонарушениях.

Эксперимент по замене флешек на государственные начался в конце прошлого года, когда в 10 офисах службы были запрещено использование подобных устройств, которые обычно приобретали сами сотрудники. Вместо них закупили 200 накопителей Cruzer производства SanDisk.