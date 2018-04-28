Археологи нашли в Перу массовое захоронение принесенных в жертву детей

Останки принадлежат детям от 5 до 14 лет.

Археологи в северной части Перу обнаружили останки 140 принесенных в жертву детей. Ученые говорят, что это может стать крупнейшим в мире случаем детской жертвы.

Останки принадлежат детям от 5 до 14 лет, сообщает Associated Press. По словам ученых, детей пожертвовали во время торжественной церемонии около 550-ти лет назад. Также рядом с захоронением нашли останки более 200 лам, вероятно, принесенных в жертву в тот же день.

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Захоронение было построено в традициях империи Чиму. Считается, что детей пожертвовали из-за наводнений, вызванных колебаниями океанской воды, от которых страдало перуанское побережье.

Следы на скелетах говорят о том, что детей, скорее всего, убили ударом ножом в грудь. Положение ребер указывает на то, что из детей пытались вытащить сердце.

"Они, наверное, предлагали богам самое важное, что у них было в обществе, а главное - дети, потому что они представляют будущее", - сказал профессор археологии Национального университета Трухильо в Перу Габриэль Прието, который возглавлял раскопки.

Он добавил, что по той же причине для жертвы были выбраны ламы, поскольку эти животные были основной частью перуанской экономики.

Как сообщал УНИАН, в африканской пустыне археологи нашли руины загадочного храма.