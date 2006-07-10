Дизельный Audi проиграл реактивному истребителю меньше секунды (фото)

Дизельный спортпрототип Audi R10 проиграл гонку с реактивным истребителем Harrier GR7 "Jump Jet", сообщает Worldcarfans.com. Отставание Audi от истребителя Королевских воздушных сил Великобритании составило одну десятую долю секунды.

Автомобиль и самолет соревновались на участке взлетной полосы длиной один километр. В начале лидировал спортпрототип Audi, за рулем которого сидел шотландский пилот Алан МакНиш - разгон до 240 километров в час у машины занял меньше времени, чем у истребителя. Однако ближе к финишу Harrier опередил дизельный R10.

Ранее Audi R10 стал победителем 24-часовой гонки в Ле Мане. Автомобиль оснащается дизельным мотором V12, мощностью более 640 лошадиных сил. Мощность турбореактивного двигателя Rolls-Royce, установленного на истребитель Harrier GR7 "Jump Jet", составляет около 15 тысяч лошадиных сил.

Лента.ру