Известный одесский ресторатор, собственник ресторанов "Тавернетта", "Дача", сети кафе «Компот» Савва Либкин показал, как приготовить дома знаменитую итальянскую пасту Орекьетте. Название этих макарон с итальянского переводится как "ушки", потому что именно такую форму они имеют. Паста с мясными шариками и сыром пармеджано - очень сытное блюдо, наполненное итальянскими ароматами. Полное видео приготовления смотрите по ссылке.
Орекьетте с мясными шариками от Либкина
- Фарш свиной - 250 г.
- Мортаделла или любая вареная колбаса - 100 г.
- Черствый мякиш хлеба из непросеянной муки - 50 г.
- Сыр Пармиджано Реджано DOP - 50 г.
- Петрушка.
- Яйцо - 1 шт.
- Яичный желток - 1 шт.
- Мускатный орех, черный перец, соль по вкусу.
- Пассата из томатов - 700 г.
- Лук-шалот - 50 г.
- Чеснок - 4 зубчика.
- Оливковое масло первого холодного отжима - 50 г
Для теста на Орекьетте нужно смешать муку семола, воду и соль, а затем слепить пасту в форме ушек. На видео с процессом приготовления Савва показывает, как правильно лепить Орекьетте. Либо можно купить уже готовую пасту. Для соуса мелко нарезать лук-шалот и обжарить на маленьком огне. Очистить чеснок, измельчить и обжаривать с шалотом 6-7 минут. Добавить в сковороду томатное пюре, соль и перец и протушить под закрытой крышкой не меньше 15 минут.
Для фрикаделек хлеб замочить в воде на пару минут, а затем пропустить через мясорубку с мортаделлой. Мелко нарезать петрушку.
В большую миску выложить фарш из свинины, хлеб с мортаделлой и петрушку. Добавить соль, перец, мускатный орех. Вымесить фарш, в конце добавить яйцо и тертый сыр Пармиджано и снова перемешать. Накрыть крышкой и оставить в холодильнике на 15 минут.
Из фарша сделать шарики весом примерно в 10 г каждый. Когда соус приготовится, положить в него фрикадельки и протушить вместе 15 минут на маленьком огне. Отдельно довести воду в кастрюле до кипения, посолить и положить пасту. Варить орекьетте 10 минут. Залить готовые макароны фрикадельками в соусе и тушить вместе 2 минуты.
Вам также может быть интересно:
- Савва Либкин поделился фирменным рецептом котлет из трех видов мяса
- Мини-голубцы от Саввы Либкина - ресторатор поделился рецептом голубцов по-одесски
- Суп с вермишелью - простые рецепты сытного ароматного блюда
- Душистый пирог с грибами: как приготовить аппетитную домашнюю выпечку
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram