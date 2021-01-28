Одесский ресторатор Либкин рассказал, как приготовить вкусную мясную пасту.

Известный одесский ресторатор, собственник ресторанов "Тавернетта", "Дача", сети кафе «Компот» Савва Либкин показал, как приготовить дома знаменитую итальянскую пасту Орекьетте. Название этих макарон с итальянского переводится как "ушки", потому что именно такую форму они имеют. Паста с мясными шариками и сыром пармеджано - очень сытное блюдо, наполненное итальянскими ароматами. Полное видео приготовления смотрите по ссылке.

Орекьетте с мясными шариками от Либкина

Фарш свиной - 250 г.

Мортаделла или любая вареная колбаса - 100 г.

Черствый мякиш хлеба из непросеянной муки - 50 г.

Сыр Пармиджано Реджано DOP - 50 г.

Петрушка.

Яйцо - 1 шт.

Яичный желток - 1 шт.

Мускатный орех, черный перец, соль по вкусу.

Пассата из томатов - 700 г.

Лук-шалот - 50 г.

Чеснок - 4 зубчика.

Оливковое масло первого холодного отжима - 50 г

Для теста на Орекьетте нужно смешать муку семола, воду и соль, а затем слепить пасту в форме ушек. На видео с процессом приготовления Савва показывает, как правильно лепить Орекьетте. Либо можно купить уже готовую пасту. Для соуса мелко нарезать лук-шалот и обжарить на маленьком огне. Очистить чеснок, измельчить и обжаривать с шалотом 6-7 минут. Добавить в сковороду томатное пюре, соль и перец и протушить под закрытой крышкой не меньше 15 минут.

Для фрикаделек хлеб замочить в воде на пару минут, а затем пропустить через мясорубку с мортаделлой. Мелко нарезать петрушку.

В большую миску выложить фарш из свинины, хлеб с мортаделлой и петрушку. Добавить соль, перец, мускатный орех. Вымесить фарш, в конце добавить яйцо и тертый сыр Пармиджано и снова перемешать. Накрыть крышкой и оставить в холодильнике на 15 минут.

Из фарша сделать шарики весом примерно в 10 г каждый. Когда соус приготовится, положить в него фрикадельки и протушить вместе 15 минут на маленьком огне. Отдельно довести воду в кастрюле до кипения, посолить и положить пасту. Варить орекьетте 10 минут. Залить готовые макароны фрикадельками в соусе и тушить вместе 2 минуты.

Вам также может быть интересно:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова