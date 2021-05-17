Холодец с курицей гораздо менее жирный, чем его свиной аналог.

Холодец - одно из любимейших блюд на праздничный стол в Украине. Без мясного заливного не обходится ни одно торжество, но и в будний день его также можно подать к столу. Ненавистников холодца так же много, как и поклонников. Многие люди не любят это блюдо за высокую жирность. Приготовить заливное можно из диетического куриного мяса. Калорийность куриного холодца составляет примерно 120 калорий на 100 г, а вкус ничем не уступает традиционному рецепту.

Куриный холодец с желатином

Курица - 1 кг.

Чеснок - 5 зубчика.

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Специи для курицы - по вкусу

Соль - по вкусу

Желатин быстрорастворимый - 1 ч.л.

Петрушка - 1 пучок.

Курицу (филе, бедра, грудинку) выложить в большую кастрюлю и залить водой, довести до кипения. Первый бульон слить, затем налить новую воду и ещё раз довести до кипения. Крупно нарезать лук, чеснок и морковь и добавить к бульону. Накрыть крышкой и варить на маленьком огне 3 часа. За час до готовности добавить соль и специи.

Готовый бульон процедить, вытянуть мясо и овощи. Желатин растворить в стакане теплой воды на 5 минут и влить в бульон. Когда куриное мясо полностью остынет, отделить его от косточки и нарезать на кусочки. Морковь нарезать кружочками. Лук и чеснок вам не понадобятся. На дно формы для застывания выложить мясо, залить бульоном и сверху выложить морковь и листья петрушки. Оставить холодец на ночь в холодильнике.

Холодец с курицы без желатина с овощами

Куриное мясо (ножки, крылышки, голени, грудинка, хрящи) - 1,5 кг.

Чеснок - 5-6 зубчиков.

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Зеленый консервированный горошек - 150 г.

Петрушка.

Куриное яйцо - 3 шт.

Лавровый лист, перец горошком.

Куриное мясо залить водой и довести до кипения, слить первую воду и довести до кипения еще раз. Добавить в бульон специи, лавровый лист, перец горошком. Оставить бульон вариться 3 часа, периодически снимая пену. За полчаса до готовности положить в бульон лук и чеснок, а за 10 минут положить яйца и посолить.

Мясо и овощи достать из кастрюли. Процедить бульон через марлю. Мясо отделить от костей и нарезать. Чеснок очень мелко нарезать и добавить в бульон. Морковь и яйца нарезать кружочками. В форму для холодца выложить мясо, морковь, петрушку и зеленый горошек. Залить бульоном и выложить сверху вареное яйцо. Оставить в холодильнике минимум на 5 часов.

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Автор: Екатерина Пулатова