Известный одесский ресторатор поделился вкусным рецептов миниатюрных голубцов.

Украинский ресторатор, собственник заведений «Дача», «Тавернетта», «Компот» и «Пан-пицца» Савва Либкин раскрыл рецепт фирменных одесских миниатюрных голубцов. Местные голубцы отличаются от привычных как размером, так и начинкой, и очень полюбились украинцам.

"Размер голубцов — хороший тест для одесской хозяйки. Голубцы должны быть маленькими, и их должно быть много, чтобы на порцию приходилось минимум штук 18–20", - говорит Либкин. Также одесские голубцы начиняют смешанным фаршем из телятины и свинины.

Для рецепта используется капуста сорта "Сахарная голова". Для нежного вкуса лучше брать молодую капусту и бланшировать её 30 секунд.

Голубцы по-одесски от Либкина

Белокочанная капуста "Сахарная голова" - 3 кг.

Свиная грудинка - 250 г.

Телячья лопатка - 500 г.

Круглозерный рис - 150 г.

Лук - 2 шт.

Морковь - 3 шт.

Помидорное пюре - 200 г.

Говяжий бульон - 400 мл.

Растительное масло - 100.

Сок половины лимона, соль, сахар, черный молотый перец по вкусу.

Сметана по вкусу.

С капусты снять верхние листья, помыть, удалить кочерыжку и грубые части. Кочан опустить в кипящую воду с добавлением лимонного сока, чтобы листья не порвались. Варить капусту пока верхние листья станут мягкими и легко отделятся от кочана. Снять верхние листья и положить в ледяную воду. Оставшийся кочан опустить в кипящую воду и повторять процедуру, пока не будут разобраны все листья.

Читайте такжеКотлеты по-киевски - классический рецепт известного украинского блюдаВынуть капустные листья из воды. Тонким острым ножом разрезать каждый лист на 3-4 части и вырезать утолщения. Круглозерный рис залить кипятком и оставить на 20 минут, отбросить на дуршлаг. Свинину и телятину измельчить в мясорубке. Лук мелко нарезать, морковь натереть, обжарить овощи до золотистого цвета.

В глубокой миске соединить рис, мясо, половину моркови с луком, соль, молотый черный перец. На капустный листик положить немного фарша и завернуть, как рулет, до половины, потом загнуть края внутрь и докрутить рулет до конца. Голубцы должны быть размером с мизинец. На дно посуды с толстыми стенками выложить немного остатков капустных листьев, а сверху плотно выложить голубцы.

Оставшуюся половину лука с морковью смешать с пюре из помидоров и бульоном, добавить соль, перец и сахар, довести до кипения и сделать густой соус. Залить голубцы соусом и сверху придавить. Довести до кипения и тушить 40 минут на маленьком огне. Готовые голубцы снять с огня и оставить еще на 30 минут под закрытой крышкой, а затем подать со сметаной.

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Автор: Екатерина Пулатова