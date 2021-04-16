Правильно приготовленное тесто определит вкус вашей пасхи.

2 мая украинцы будут отмечать Пасху, а вместе с ней встретят окончание поста и, конечно же, порадуются пасхам на столе. Вкус покупной пасхи никогда не сравнится с домашним. Чтобы сделать выпечку нежной и воздушной, нужно замесить хорошее тесто с правильным соотношением ингредиентов. Пасхальный кулич можно приготовить на сухих и живых дрожжах, либо без дрожжей. Выпекаются пасхи 40 минут при температуре 180 градусов.

Тесто для пасхи на живых дрожжах

Свежие дрожжи - 60 г.

Пшеничная мука - 700 г.

Куриные яйца - 3 г.

Молоко - 300 г.

Сливочное масло - 100 г.

Сахар - 1 ст.

Ванилин - 5 г.

Изюм - 100 г.

Курага - 100 г.

Соль - щепотка.

Читайте такжеПышные английские крестовые булочки: как приготовить нежную и ароматную выпечкуИзюм и курагу залить горячей водой для набухания. Оставить на 15 минут. Прессованные дрожжи заранее достать из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Растереть дрожжи вилкой, смешать с теплым молоком и столовой ложкой сахара. Поставить миску с этой смесью на 15 минут в теплое место. Через 15 минут на поверхности дрожжевой смеси должна появиться пенка.

Яйца взбить с остальным сахаром, солью и ванилином. Влить растопленное и охлажденное до комнатной температуры сливочное масло, перемешать. Добавить активированную дрожжевую смесь и снова перемешать. Частями всыпать муку и перемешивать тесто, затем всыпать измельченные курагу и изюм.

Когда тесто загустеет, переложить на посыпанную мукой поверхность и вымесить его. Положить в миску, накрыть полотенцем и оставить на 1.5 часа. Через указанное время тесто обминаем, оставляем еще на 1 час. После этого оно готово к работе.

Тесто для пасхи бездрожжевое

Мука - 300-350 г.

Кефир - 300 мл.

Сливочное масло - 100 г.

Сахар - 150 г.

Сода - 1 ч. ложка соды (или 4 ч. л. разрыхлителя).

Изюм - 100 г.

Цедра с одного лимона.

Ванильный сахар - 1 пакетик.

Читайте такжеКрасивые пасхальные яйца: простые и оригинальные способы окрашивания яицИзюм промыть, обсушить и присыпать мукой. Муку для теста просеять 3 раза. Цедру лимона натереть на мелкой терке. Кефир соединить с содой и оставить на 3 минуты. Если вы используете разрыхлитель вместо соды, его нужно смешать с мукой.

Масло растопить, добавить к нему цедру, сахар и ванильный сахар. Добавить кефир с содой. Всыпать в смесь муку и изюм и размешать ложкой. После этого тесто готово к работе. Во время запекания оно поднимается в два раза.

Тесто для пасхи на сухих дрожжах

Молоко - 250 г.

Сухие дрожжи - 5 г.

Пшеничная мука - 600 г.

Куриные яйца - 3 шт.

Сливочное масло - 60 г.

Сахар - 200 г.

Ванильный сахар - 20 г.

Изюм - 100 г.

Растительное масло - 50 мл.

Соль - щепотка.

Для опары в теплое молоко добавить столовую ложку сахара, 2 ложки муки и дрожжи. Перемешать, накрыть пленкой и оставить на 30 минут в теплом месте. Белки яиц отделить от желтков. Взбить желтки с оставшимся сахаром и ванильным сахаром. Отдельно взбить белки с щепоткой соли до устойчивой пены.

В опару добавить взбитые желтки, растительное масло, растопленное сливочное масло, белки и муку, хорошо перемешать. Убрать тесто в теплое место на 2 часа. Изюм залить кипятком на 30 минут. После этого тесто можно выпекать. Заполнять им формочки нужно на 2/3.

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Автор: Екатерина Пулатова