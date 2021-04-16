2 мая украинцы будут отмечать Пасху, а вместе с ней встретят окончание поста и, конечно же, порадуются пасхам на столе. Вкус покупной пасхи никогда не сравнится с домашним. Чтобы сделать выпечку нежной и воздушной, нужно замесить хорошее тесто с правильным соотношением ингредиентов. Пасхальный кулич можно приготовить на сухих и живых дрожжах, либо без дрожжей. Выпекаются пасхи 40 минут при температуре 180 градусов.
Тесто для пасхи на живых дрожжах
- Свежие дрожжи - 60 г.
- Пшеничная мука - 700 г.
- Куриные яйца - 3 г.
- Молоко - 300 г.
- Сливочное масло - 100 г.
- Сахар - 1 ст.
- Ванилин - 5 г.
- Изюм - 100 г.
- Курага - 100 г.
- Соль - щепотка.
Читайте такжеПышные английские крестовые булочки: как приготовить нежную и ароматную выпечкуИзюм и курагу залить горячей водой для набухания. Оставить на 15 минут. Прессованные дрожжи заранее достать из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Растереть дрожжи вилкой, смешать с теплым молоком и столовой ложкой сахара. Поставить миску с этой смесью на 15 минут в теплое место. Через 15 минут на поверхности дрожжевой смеси должна появиться пенка.
Яйца взбить с остальным сахаром, солью и ванилином. Влить растопленное и охлажденное до комнатной температуры сливочное масло, перемешать. Добавить активированную дрожжевую смесь и снова перемешать. Частями всыпать муку и перемешивать тесто, затем всыпать измельченные курагу и изюм.
Когда тесто загустеет, переложить на посыпанную мукой поверхность и вымесить его. Положить в миску, накрыть полотенцем и оставить на 1.5 часа. Через указанное время тесто обминаем, оставляем еще на 1 час. После этого оно готово к работе.
Тесто для пасхи бездрожжевое
- Мука - 300-350 г.
- Кефир - 300 мл.
- Сливочное масло - 100 г.
- Сахар - 150 г.
- Сода - 1 ч. ложка соды (или 4 ч. л. разрыхлителя).
- Изюм - 100 г.
- Цедра с одного лимона.
- Ванильный сахар - 1 пакетик.
Читайте такжеКрасивые пасхальные яйца: простые и оригинальные способы окрашивания яицИзюм промыть, обсушить и присыпать мукой. Муку для теста просеять 3 раза. Цедру лимона натереть на мелкой терке. Кефир соединить с содой и оставить на 3 минуты. Если вы используете разрыхлитель вместо соды, его нужно смешать с мукой.
Масло растопить, добавить к нему цедру, сахар и ванильный сахар. Добавить кефир с содой. Всыпать в смесь муку и изюм и размешать ложкой. После этого тесто готово к работе. Во время запекания оно поднимается в два раза.
Тесто для пасхи на сухих дрожжах
- Молоко - 250 г.
- Сухие дрожжи - 5 г.
- Пшеничная мука - 600 г.
- Куриные яйца - 3 шт.
- Сливочное масло - 60 г.
- Сахар - 200 г.
- Ванильный сахар - 20 г.
- Изюм - 100 г.
- Растительное масло - 50 мл.
- Соль - щепотка.
Для опары в теплое молоко добавить столовую ложку сахара, 2 ложки муки и дрожжи. Перемешать, накрыть пленкой и оставить на 30 минут в теплом месте. Белки яиц отделить от желтков. Взбить желтки с оставшимся сахаром и ванильным сахаром. Отдельно взбить белки с щепоткой соли до устойчивой пены.
В опару добавить взбитые желтки, растительное масло, растопленное сливочное масло, белки и муку, хорошо перемешать. Убрать тесто в теплое место на 2 часа. Изюм залить кипятком на 30 минут. После этого тесто можно выпекать. Заполнять им формочки нужно на 2/3.
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